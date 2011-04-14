Одеса у квітні-травні призупиняє курсування поїзда до Сімферополя

Одеська залізниця у деякі дні квітня і травня призупинить курсування поїзда "Одеса-Сімферополь", повідомила її прес-служба.

Зокрема, залізниця відміняє курсування поїзда № 650/649 "Одеса-Сімферополь" 18 і 19 квітня для проведення дорожніх робіт на ділянці Миколаїв-Колосовка.

Курсування поїзда № 649/650 "Сімферополь-Одеса" (у зворотному напрямі) буде призупинено 20, 21, 26, 27 квітня і 4, 5 травня у зв`язку з проведенням дорожніх робіт на ділянці Вадим-Джанкой Придніпровської залізниці.

Залізничники закликають пасажирів заздалегідь знайомитися зі змінами у розкладі руху поїздів.