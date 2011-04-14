У Криму затримали біглого росіянина-вимагача

Кримські оперативники 13 квітня у Феодосії затримали громадянина Росії Омара БЕКАЄВА, який перебуває 2,5 роки в міждержавному розшуку й звинувачується у викраденні громадянки РФ групою осіб, із застосуванням насильства та зброї й вимаганні в неї 1,6 млн. доларів у 2004 році, повідомила в четвер прес-служба кримського управління МВС.

Росіянина поміщено в ізолятор тимчасового тримання, міський суд Феодосії найближчим часом розгляне питання про обрання стосовно нього запобіжного заходу у вигляді тимчасового арешту до 40 діб до отримання генеральною прокуратурою України вимоги генпрокуратури РФ про видачу обвинуваченого російським правоохоронцям.

За даними міліції, БЕКАЄВ у 2004 році вступив у злочинну змову з 5 спільниками, спрямовану на вимагання грошей у росіянки. Жінка в липні 2004 року прийшла в ЗАТ «Республіканський банк» у Москві, головою правління якого був БЕКАЄВ, нібито для ведення переговорів. Росіянку насильно утримували в кабінеті банку 7 годин, били, погрожували вбити її та її сина, демонстрували пістолет і ніж, вимагали гроші. В неї викрали документи, паспорт, ключі від квартири, стільниковий телефон, готівкові грошові кошти, ключі від машини «Мерседес».

«В результаті психологічного та фізичного впливу, побоюючись за своє життя та життя сина, жінка підписала договори позики й написала розписки в отриманні грошових коштів на загальну суму 1 мільйон 600 тисяч доларів. Після цього її вивезли в заміський будинок, де протягом двох діб утримували під охороною, із зав`язаними руками, поки злочинцями не були отримані грошові кошти», - йдеться в прес-релізі.

Міщанський районний суд Москви у вересні 2008 року засудив БЕКАЄВА до 7,5 років позбавлення волі з відбуванням покарання у виправній колонії суворого режиму та 500 тисяч рублів штрафу у дохід держави. Обвинувачений на оголошення вироку не з`явився й був оголошений у розшук.