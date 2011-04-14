МНС просить утриматися від морських прогулянок у Севастополі

МНС Севастополя просить власників маломірних суден утриматися від морських прогулянок найближчими днями у зв`язку з прогнозованим погіршенням погодних умов, жителям міста рекомендовано «якомога рідше виходити на вулицю» і не залишати на балконах речі, повідомила прес-служба відомства.

15 квітня очікується хмарність, дощ, часом сильний, гроза. Вітер південно-західний, 15-20 метрів на секунду. Температура повітря вночі і вдень - 8-10 градусів тепла.

16 квітня також хмарно, з проясненнями. Вночі - дощі, удень - невеликий дощ. Вітер північно-західний 9-14 м/с, уночі 15-20 м/с. Температура повітря вночі 4-6 градусів тепла, вдень 8-10 тепла.

17 квітня очікується мінлива хмарність, невеликий дощ. Вітер північно-західний 9-14 м/с. Температура повітря вночі 3-5 градусів тепла, удень 9-11 градусів тепла.

МНС закликає водіїв відмовитися від далеких поїздок та не ставити автомобілі під деревами і рекламними конструкціями.