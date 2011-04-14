У прем'єра Криму - Mersedes, 2 квартири, 1 млн гривень на рахунках

Голова Ради міністрів Криму Василь ДЖАРТИ задекларував 150 тис. 525,20 грн. доходу в 2010 році, всі ці гроші - заробітна плата держслужбовця. Така інформація міститься в декларації ДЖАРТИ, яку обнародувало головне управління інформаційної політики Радміну.

У власності ДЖАРТИ знаходяться дві квартири площею 140,2 і 221 кв.м. Він також володіє автомобілем Mersedes S-600.

ДЖАРТИ вказав, що заплатив в 2010-му за утримання майна, яке перебуває в його власності, 18 тис. 728,40 грн.

На рахунках керівника кримського уряду в банках та інших фінансово-кредитних установах - 1 млн. 106 тис. 373 грн.

Дохід членів сім`ї ДЖАРТИ - дружини - склав торік 135 тис. 281 грн. зарплати.