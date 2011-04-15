Прокуратура оскаржила звільнення екс-мера Лівадії з-під варти

Прокуратура просить Апеляційний суд Криму відмінити вирок Ялтинського міського суду стосовно колишнього мера південнобережного селища Лівадія Анатолія МАМИКІНА, що підозрювався в незаконному виділенні гектара землі в Ялтинському гірничо-лісовому заповіднику і передачі майна лівадійського пляжу в оренду по заниженій ставці, повідомила в п`ятницю прес-служба наглядового відомства.

Співробітники міліції затримали МАМИКІНА в жовтні 2010 року. За оцінками слідства, незаконне виділення громадянам ділянок в заповіднику нанесло державі 5,8 млн. грн. збитку, збитковий договір оренди пляжу - 0,5 млн. грн.

Ялтинський міськсуд 30 березня звільнив екс-мера з-під варти. Суд виправдав МАМИКІНА за епізодом із заповідником, а щодо пляжу перекваліфікував епізод із зловживання службовим становищем на службову халатність, визнав винним і припинив справу у зв`язку із закінченням терміну притягнення до кримінальної відповідальності. Суд також задовольнив цивільний позов з «пляжного» епізоду і стягнув на користь селищної ради Лівадії 272 тисячі гривень.

Прокуратура вважає необгрунтованим виключення судом із звинувачення епізоду про незаконне розпорядження землями заповідника і неправильною оцінку дій МАМИКІНА при укладенні договору оренди майна пляжу, тому направила апеляційну скаргу до суду і наполягає на призначенні екс-мерові адекватного покарання.