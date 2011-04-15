Конвоїри вивезли авторитета з СІЗО на "швидкій" в ресторан на "стрілку"

Міліція затримали трьох працівників сімферопольського слідчого ізолятору за підозрою в організації вивозу засудженого під кличкою Арієць з СІЗО в ресторан в Сімферополі для зустрічі з севастопольським кримінальним авторитетом, повідомила прес-служба кримського управління МВС.

Для вивозу "Арійця", який засуджений за крадіжку до чотирьох років позбавлення волі, до СІЗО підігнали "швидку допомогу". "Діставшись на "швидкій" до однієї з сімферопольських лікарень, кримінальний авторитет і його озброєні табельною вогнепальною зброєю конвоїри пересіли в особистий автомобіль одного з конвойних і приїхали до ресторану, де була призначена зустріч", - говориться в прес-релізі.

35-річному капітанові внутрішньої служби, 30-річному лейтенантові і 35-річному майорові інкримінується зловживання службовим положенням. Порушено кримінальну справу.