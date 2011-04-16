Янукович звільнив начальника міліції Криму
12:45, 16 квітня 2011Крым
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Просолов попрацював рік
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ звільнив Олександра ПРОСОЛОВА з посади заступника міністра внутрішніх справ - начальника головного управління МВС в Криму.
Про це йдеться в указі ЯНУКОВИЧА № 476 від 15 квітня, текст якого розміщено на сайті глави государства.
ПРОСОЛОВ працював начальником кримської міліції з березня 2010 року.
ЯНУКОВИЧ також своїми указами від 15 квітня звільнив ще 4 заступників міністра внутрішніх справ: Василя ФАРИННИКА, Віктора РАТУШНЯКА, Анатолія ЛАЗАРЄВА та Леоніда ЗИМУ.
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