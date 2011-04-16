90% українців переконані: багаті стають багатшими, а бідні - біднішими

Індекс відчуження українців дорівнює 83 пунктам - це означає, що переважна більшість вважає, що влада їх не чує і не враховує їх інтереси, зазначається в результатах дослідження GFK Ukraine, проведеного в березні 2011 року.

Результати опитування показали, що роздратування, байдужість і презирство - саме це відчувають громадяни України по відношенню до нинішньої влади, наводить результати опитування LB.ua.

Зокрема, 90% населення України у віці старше 16 років переконані, що багаті стають багатшими, а бідні - біднішими; на думку 84% респондентів, людям при владі немає ніякої справи до інших; 83% респондентів згодні, що більшість людей при владі намагаються одержати вигоду за рахунок таких людей, як вони; 80% респондентів вважають, що їх думка вже не має вагомого значення; 78% респондентів вважають, що вони ніяк не впливають на події, що відбуваються навколо.

Найбільше значення індексу відчуження зафіксоване в Північному регіоні України (93 пункти), найнижче - в Західному регіоні (80 пунктів), перш за все за рахунок істотної меншої частки згодних з тим, що вони не впливають на події навколо (72%).

У 32% опитаних нинішня влада викликає роздратування, майже стільки ж (31, 3%) - байдуже ставляться до керівництва країни. 20,5% - взагалі презирливо.

Натомість з ненавистю до влади ставляться 13,9% опитаних, із страхом і занепокоєнням - 7,6%.

Позитивні відчуття щодо української влади: симпатія і повага, - характерні лише для 3,9% і 4% респондентів відповідно. Трохи менше 9% опитаних ставляться до української влади із співчуттям; 8,3% відчувають бажання допомогти.