Українські медики надали допомогу румунському моряку в Севастополі

У Севастополі українські військово-морські та цивільні медики надали допомогу румунському військовослужбовцю, якому раптово стало зле, повідомив прес-центр командування Військово-морських сил Збройних сил України.

Старший мічман, член екіпажу румунського есмінця «Марашешті», що днями зайшов з дружнім візитом у складі Чорноморської групи військово-морського співробітництва BLACKSEAFOR до порту Севастополь, відчув гострий біль у грудній клітині. Командування корабля звернулося з проханням по допомогу до українських військових моряків.

За словами начальника медичної служби командування ВМС України полковника медичної служби Івана ДІДУХА, на корабель ВМС Румунії прибув український військовий лікар-хірург капітан медичної служби Володимир МАЛЬОНКІН, прикомандирований до корабля управління «Славутич», що також входить до складу міжнародного оперативного з’єднання. Офіцер здійснив огляд румунського військовослужбовця і прийняв рішення про виклик бригади міської швидкої допомоги. Після того, як хворого було обстежено, фахівці поставили попередній діагноз.

Румунський військовослужбовець був терміново евакуйований до Військово-медичного клінічного центру Кримського регіону у Севастополі. Там він повторно пройшов кардіологічне обстеження і був госпіталізований.

За інформацією військових медиків, стан здоров’я мічмана покращився.

Кораблі BLACKSEAFOR перебуватимуть з дружнім візитом у порту Севастополя до 19 квітня.