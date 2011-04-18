5 додаткових потягів пустила Пiвденна залiзниця до Криму на свята

Пiвденна залiзниця призначила п`ять додаткових потягів до Криму на час пасхальних і травневих свят, повідомила в понеділок прес-служба ПЗ.

Зокрема, в період пасхальних свят курсуватимуть поїзди № 175/176 "Харків-Сімферополь" (23 квітня) і № 529/546 "Харків-Сімферополь" (22 квітня).

В період травневих свят призначено додаткові потяги № 545/546 "Харків-Севастополь" (29 квітня), № 539/540 "Харків-Сімферополь" (29 квітня) і № 175/176 "Харків-Сімферополь" (рейси 29, 30 квітня і 3, 9 травня).