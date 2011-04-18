Міськраду Алупки врятували від "коктейля Молотова"

Будинок міської ради і міськвиконкому Алупки, що на південному березі Криму, намагалися підпалити, на заваді планам стала міліція: двоє підозрюваних затримані.

Уночі 17 квітня бійці спецпідрозділу «Беркут», що патрулювали місто, затримали жителя Алупки біля міськради зі скляними ємностями з бензином, до яких був прироблений саморобний гніт, повідомляє газета «Алубіка».

Ялтинська міліція підтвердила УНІАН цю інформацію, повідомивши також, що трохи згодом був затриманий другий зловмисник, також житель Алупки. Порушено кримінальну справу.

МВС перевіряє причетність затриманих до серії підпалів, що були скоєні в Алупці протягом останніх місяців. «Журналісти назвали їх "бізнес-підпалами", оскільки горіли в основному комерційно привабливі об`єкти», - зазначає «Алубіка».