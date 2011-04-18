Міністр оборони Росії "інспектує" Крим

Міністр оборони Російської Федерації Анатолій СЕРДЮКОВ в рамках робочого візиту в Україну відвідав Севастополь та кримську автономію.

Керівник російського військового відомства, а також міністр оборони України Михайло ЄЖЕЛЬ відвідали Академію ВМС України імені Нахімова. У цьому військовому навчальному закладі для російської делегації було проведено брифінг щодо структури, можливостей та організації навчального процесу. Крім того, ЄЖЕЛЬ і СЕРДЮКОВ відвідали Військово-морський ліцей, що входить до складу академії.

В першій половині дня керівники оборонних відомств двох країн в районі міста Саки відвідали випробувальний полігон злітно-посадкових систем НИТКА, а також Сакський центральний військовий клінічний санаторій імені Пирогова.

19 квітня міністри оборони побувають у Миколаєві, де відвідають «Чорноморський суднобудівний завод» і «Суднобудівний завод імені 61 комунара». Після повернення до Києва, планується, що СЕРДЮКОВ і ЄЖЕЛЬ відвідають держпідприємство «Антонов».