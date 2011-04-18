Туреччина має намір провести економічний форум у Сімферополі

Туреччина планує провести в Сімферополі восени 2011 року економічний форум і виставку «ІнотекЕкспоКрим», у ході якого Крим зможе представити турецьким бізнесменам свій потенціал та інвестиційні проекти, повідомив надзвичайний і повноважний посол Туреччини в Україні Ахмет МЕРІЧ на зустрічі з головою Ради міністрів Криму Василем ДЖАРТИ, інформує прес-служба кримського уряду.

За словами МЕРІЧА, Туреччина ставиться до України як стратегічного партнера. Таке партнерство передбачає, зокрема, впровадження вільної торгівлі між двома країнами й скасування віз. «Сьогодні Туреччина перебуває в стадії розробки впровадження вільної економічної зони Причорномор`я, що позитивно може позначитися на розвитку всіх країн Чорноморського басейну. В зв`язку з цим турецька сторона розглядає Крим як достатньо перспективний, інвестиційно привабливий регіон», - йдеться в повідомленні Радміну.

На зустрічі зі спікером Верховної ради Криму Володимиром КОНСТАНТІНОВИМ посол заявив, що «у Туреччини немає ніяких прихованих планів на рахунок Криму», тому його країна розраховує на розуміння, підтримку й толерантне ставлення до її починань. «Вони принесуть взаємовигідну користь і зміцнять наші добросусідські відносини», - сказав дипломат, якого цитує прес-служба кримського парламенту.

На зустрічі з постійним представником президента України в Криму Володимиром ЯЦУБОЮ посол відзначив позитивні зміни в питаннях, пов`язаних із вирішенням соціально-економічних проблем кримських татар.

«Наші пріоритети - допомога в питаннях облаштування, освіти. Наш партнер у їх реалізації - меджліс кримськотатарського народу. Ми із задоволенням констатуємо ту злагоджену роботу, яку веде в цьому напрямку сьогодні кримська влада», - сказав МЕРІЧ, якого цитує прес-служба постпреда глави держави.