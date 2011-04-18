Туреччина планує розширити транспортні сполучення з Кримом

Туреччина готова відкрити транспортне сполучення Синоп-Ялта, а також зробити частішою лінію Зонгулдак-Севастополь і Зонгулдак-Євпаторія, заявив надзвичайний і повноважний посол Турецької Республіки в Україні Ахмет МЕРІЧ на зустрічі з головою Ради міністрів Криму Василем ДЖАРТИ, інформує прес-служба кримського уряду.

Турецька сторона звернулася до керівника Радміну з проханням посприяти в зменшенні податків і портових зборів на цих лініях.

ДЖАРТИ зазначив, що розроблена й прийнята стратегія розвитку республіки до 2020 року спрямована на те, щоб розвивати, зокрема, й транспортну інфраструктуру автономії.