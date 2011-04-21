Українці побоюються нових аварій на своїх АЕС - опитування

Більшість громадян України - 70% - побоюється того, що в майбутньому на українських АЕС може статися серйозна аварія, свідчать результати всеукраїнського дослідження Інституту Горшеніна.

Не має таких побоювань кожний п`ятий респондент (21,4%). Важко відповісти 8,6% опитаних.

Також більшість українців (78,3%) вважає Чорнобильську АЕС небезпечною. Кожний шостий опитаний (15,3%) вважає, що Чорнобильська АЕС на сьогодні небезпеки не представляє. Важко відповісти на це запитання 6,4% респондентів.

Більше третини громадян України (37,9%) вважають, що Чорнобильська зона має бути зоною відчуження. При цьому майже така сама кількість опитаних (36,3%) вважає, що в майбутньому треба використовувати Чорнобильську зону для проведення наукових досліджень. Кожний шостий респондент (15,4%) вважає, що ця зона має бути заповідною, 6,1% - туристичною. Висловили думку, що Чорнобильська зона має стати місцем зберігання радіоактивних відходів, 4,8% опитаних. Відповідь «інше» дали 2,2% українців, а 4,6% - важко відповісти на це запитання.

Більшість громадян України (66,3%) вважає, що нові АЕС або нові блоки на діючих АЕС у країні будувати не слід. При цьому кожний п`ятий опитаний (20,3%) дотримується протилежної точки зору, а 13,4% - важко відповісти на це запитання.

Дослідження засвідчило, що переважна більшість українців (87,3%) побоюється того, що наслідки Чорнобильської аварії можуть негативно вплинути на їх власне здоров`я або на здоров`я їх близьких. Кожний десятий українець (9,5%) подібних побоювань не має. Важко відповісти - 3,2%.

Інститут Горшеніна провів телефонне опитування на тему «25 років після катастрофи на ЧАЕС» 18-20 квітня. Всього, згідно з випадковою вибіркою, було опитано 1000 респондентів віком від 18 років, у всіх обласних центрах України, містах Києві і Севастополі. Квотами були регіон проживання, стать і вік респондентів. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/-3,2%.