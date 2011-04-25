Троє плавців здійснили кілометровий "хресний заплив" у Севастополі

Троє плавців на честь свята Великодня здійснили кілометровий «хресний заплив» через Севастопольську бухту, по черзі тримаючи у руках хрест з розп`яттям, повідомив УНІАН головний редактор сайту «Меридиан-Севастополь» Роман ЧЕРНЕНКО, який сам неодноразово брав участь у марафонських запливах.

Відомий севастопольський плавець-марафонець Олег СОФ’ЯНИК і аматор зимового плавання Віктор ПІСКУНОВ стартували о 9.45 від Михайлівського равеліну на Північній стороні Севастополя і через 30 хвилин фінішували біля Пам`ятника затопленим кораблям (на іншій стороні Севастопольської бухти). Спортсмени пропливли більш як кілометр, температура повітря при цьому становила плюс 13 градусів. На кінцевому етапі до плавців приєднався «морж»-початківець, робітник-будівельник Олександр БЄЛОВ.

Після фінішу СОФ’ЯНИК відзначив, що всі учасники запливу почувають себе добре. «Нашу символічну естафету з хрестом можна назвати хресною ходою. Ми перепливли бухту від одного символічного місця Севастополя – Михайлівського равеліну – до іншого святого для кожного севастопольця місця – Пам`ятника затопленим кораблям. Настрій і самопочуття у нас прекрасні, адже сьогодні велике християнське свято – Великдень, якому ми і присвятили свій заплив», – сказав він.

Раніше СОФ’ЯНИК сам один перепливав Середземне море (225 км), зробив такі одиночні екстремальні запливи, як мис Тарханкут – Севастополь (150 км), Ялта – Севастополь (100 км), Євпаторія – Севастополь (90 км). Крім того, він вздовж і поперек перепливав протоку Босфор в літню і зимову пори року, а також протоку Дарданелли (взимку) і Мармурове море (105 км).