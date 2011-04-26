Інвентаризація кримських пляжів розпочнеться в травні

Міністерство курортів і туризму Криму в травні розпочне інвентаризацію кримських пляжів, повідомив курортно-інформаційний центр.

«З 4 травня ми розпочинаємо велику інвентаризацію всіх пляжних територій у Криму», - повідомив перший заступник міністра курортів і туризму автономії Олександр ЛІЄВ.

Він нагадав, що наступного курортного сезону в Криму діятимуть 504 пляжі, з яких як мінімум 207 будуть безплатними, і це не остаточні дані. Мінкурортів проводить роботу з місцевою владою з питання забезпечення безплатного доступу ще на 100 кримських пляжів. «Ще понад 100 пляжів, котрі є громадськими, і могли б стати безплатними, на сьогодні обтяжені договорами оренди», - сказав ЛІЄВ.

У 2009 році в Криму налічувалися 62 пляжі з вільним доступом, у 2010 році - 94.

Нагадаємо, на засіданні кримського парламенту 20 квітня були затверджені правила обладнання і використання пляжних зон у регіоні. Відвідини лікувальних та оздоровчих пляжів обмежені, режим доступу на ці території визначається адміністрацією санаторно-курортної установи. Відвідини дитячих пляжів сторонніми особами заборонені. Вхід на територію пляжів загального користування буде вільний, плата при відвідинах може запроваджуватися тільки за додаткові послуги. Крім того, на всіх пляжах мають бути створені умови для безперешкодного доступу і перебування інвалідів.