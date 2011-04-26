Чартерні потяги з Москви до Криму почнуть курсувати з червня

Чартерні потяги за напрямками Москва - Євпаторія і Москва - Феодосія розпочнуть курсувати з 15 червня, повідомив курортно-інформаційний центр Криму з посиланням на першого заступника міністра курортів і туризму автономії Олександра ЛІЄВА.

За його словами, квитки на ці потяги не надходитимуть у вільний продаж, оскільки чартери формуватимуть виключно туроператори.

Потяги слідуватимуть практично без зупинок, тому шлях проходження скоротиться приблизно на 7 годин.

Крім того, ЛІЄВ повідомив, що для поліпшення транспортного сполучення між Кримом та іншими регіонами цього року планується відкрити 14 додаткових авіарейсів. Зокрема, обговорюється можливість налагодження авіасполучення з Новосибірськом і Єкатеринбургом, ведуться переговори про відновлення авіасполучення з Душанбе.