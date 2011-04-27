Прибічників перебування ЧФ РФ до 2042 року поменшало (опитування)

В Україні кількість прибічників того, щоб Чорноморський флот Росії залишався у Криму до 2042 року, становить у квітні 2011 року до 41%, тоді як у вересні 2010 року їх було 46%, такі дані опитування навів директор соціологічної групи «Рейтинг» Олексій АНТИПОВИЧ в середу на прес-конференції у Києві.

«Так би мовити, встановився паритет: число прихильників ідеї на даний час відповідає числу противників», - сказав АНТИПОВИЧ.

«Характерно, що молодь більше не підтримує продовження перебування ЧФ РФ в Україні. У той же час старші люди більше підтримують такий перебіг подій, ніж не підтримують», - додав він.

З 30 березня по 9 квітня в усіх областях України було опитано дві тисячі респондентів. Похибка вибірки становить не більше 2,2%.