Справу ОЗГ, яка заволоділа 3,3 млн грн порту Ялти, передано до суду

Прокуратура Криму передала до суду кримінальну справу щодо заступника директора державного підприємства «Ялтинський морський торговельний порт» і бухгалтера приватного підприємства, які заволоділи 3,3 млн. грн. морпорту, повідомила прес-служба наглядового відомства.

«Зазначені особи у групі з ще одним заступником директора порту, який перебуває у розшуку, шляхом підробки документів у період з серпня 2008 року до грудня 2009 року незаконно перевели кошти з рахунків держпідприємства у готівку», - зазначається у прес-релізі.

Обвинуваченим інкримінуються заволодіння коштами шляхом зловживання службовим становищем, підробка документів, легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом.