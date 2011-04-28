Фінляндія може запропонувати Севастополю спільні інвестпроекти

Фінляндія може запропонувати Севастополю багато спільних інвестиційних проектів, заявив надзвичайний і повноважний посол Республіки Фінляндія в Україні Крістер МІККЕЛССОН на зустрічі із заступником голови Севастопольської міської державної адміністрації Ігорем ЛОКТІОНОВИМ, повідомила прес-служба МДА.

Посол сказав, що інвестори з Фінляндії вже співробітничають із севастопольськими бізнесменами в галузі виноробства. Один з прикладів спільної роботи - Інкерманський завод марочних вин, співвласниками якого є фінські компанії Horizon Capital і Hartwall Capital. За словами МІККЕЛССОНА, у фінської сторони є багато проектів, які могли б зацікавити севастопольський регіон, і їх необхідно обговорювати безпосередньо з інвесторами.

У свою чергу, ЛОКТІОНОВ зазначив, що Севастополь зацікавлений у розвитку стабільного економічного співробітництва з країнами Європейського Союзу. «Ми готові до серйозного діалогу, зараз у нас створюється прозорий і швидкий механізм виділення земельних ділянок, міська влада допомагатиме бізнесменам, які планують вкладати капітал у розвиток великих інвестиційних проектів», - підкреслив заступник голови міськадміністрації.

За словами ЛОКТІОНОВА, одним з можливих напрямків співпраці може бути розвиток сільського господарства, зокрема виноградарства і виноробства. «Сьогодні в Севастополі є територія, сприятливий клімат і кваліфіковані фахівці, готові займатися роботою за цим напрямком. Проте для успішного розвитку галузі необхідні нові технології - сучасна техніка, краплинне зрошування, нові типи добрив, обладнання європейського рівня для зберігання і розливу вина», - сказав заступник голови МДА.

Ще одним з можливих напрямків спільної роботи, за словами віце-губернатора, може бути галузь суднобудування і судноремонту. За словами ЛОКТІОНОВА, в Севастополі є підприємства, які мають великий, багаторічний досвід роботи в цій галузі і готові співробітничати з європейськими бізнесменами.

ЛОКТІОНОВ заявив, що влада міста докладе всіх зусиль, щоб реалізувати ці проекти.

Планується, що голова Севастопольської міськдержадміністрації Валерій САРАТОВ проведе зустріч з фінськими бізнесменами, на якій детально будуть розглянуті проекти і пропозиції щодо спільної роботи, повідомили в МДА.