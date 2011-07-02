Севастополь виділить українським морякам 2 квартири до кінця року

Влада Севастополя вирішила до кінця поточного року виділити для моряків Військово-морських сил України дві квартири, заявив голова Севастопольської міської держадміністрації Володимир ЯЦУБА у суботу на урочистих зборах з нагоди Дня флоту України.

«Ми з Юрієм Васильовичем ДОЙНИКОВИМ (головою міськради) порадилися і вирішили до кінця року передати керівництву ВМС дві однокімнатні квартири для подальшого розподілу», - сказав ЯЦУБА.

Він підкреслив, що жителі міста можуть «пишатися тим, що Севастополь є головною базою вітчизняного флоту».