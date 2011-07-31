Азаров вирішив зайнятися стоками

Кабінет міністрів України візьме під контроль будівництво водоочисних споруд у Криму, кошти на це виділятимуться щорічно, заявив прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ.

«Ми зацікавлені у тому, щоб припинити практику зливання неочищених стоків у море. Насамперед це стосується Південного берега Криму. Ми протягом кожного року виділятимемо кошти і поступово доб`ємось того, щоб припинити цю ганебну практику», - сказав глава уряду в суботу в Криму.

АЗАРОВ підкреслив, що водоочисні споруди в Криму необхідно будувати у стислі терміни. «Потрібно працювати швидко, але водночас грамотно використовувати наявні ресурси», - заявив він.