У Криму завершуються випробування модернізованого Мі-24 (фото)

У Криму завершуються державні випробування модернізованого бойового вертольоту авіаційної підтримки наземних військ Мі-24П, повідомила в понеділок прес-служба Міністерства оборони України.

«Військові льотчики виконали більше 50 польотів із загальним нальотом понад 55 годин. Під час бойових застосувань авіаційних засобів ураження на полігоні “Чауда” було використано близько 50 фугасних та осколково-фугасних авіаційних бомб. По мішенях було випущено понад 700 некерованих авіаційних ракет та 1200 гарматних снарядів, проведено близько 10 нічних льотних змін, у тому числі з бойовими застосуваннями», - йдеться в прес-релізі.

Увага приділялася роботі агрегатів і вузлів вертольота з більш потужним двигуном, приладам нічного бачення та прицілу, а також застосуванню бомбового озброєння.

Досліджувалася також якість пілотування модернізованого літального апарату, його здатність маневрувати, ефективність ведення бойової роботи в рівнинній місцевості та в горах, причому, як при досягненні практичної стелі, так і на гранично малих висотах з повторенням рельєфу місцевості.

Фото Міноборони