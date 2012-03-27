Головний енергетик Феодосії отримав 750 тисяч гривень хабарів

Прокуратура Криму передала до суду кримінальну справу щодо начальника Феодосійського району електричних мереж (РЕС), який обвинувачується в отриманні 750 тис. грн. хабарів за підключення до електромереж і видачу технічних умов, повідомила прес-служба відомства.

Дії посадової особи кваліфіковані за частинами 3 і 4 статті 368 Кримінального кодексу - отримання хабарів у великому розмірі, поєднане зі здирництвом.

Всього у справі чотири епізоди отримання хабарів.

Підсобнику керівника РЕС пред`явили звинувачення у співучасті.