Головний енергетик Феодосії отримав 750 тисяч гривень хабарів
11:22, 27 березня 2012Крым
0 0
Справу передали до суду
Прокуратура Криму передала до суду кримінальну справу щодо начальника Феодосійського району електричних мереж (РЕС), який обвинувачується в отриманні 750 тис. грн. хабарів за підключення до електромереж і видачу технічних умов, повідомила прес-служба відомства.
Дії посадової особи кваліфіковані за частинами 3 і 4 статті 368 Кримінального кодексу - отримання хабарів у великому розмірі, поєднане зі здирництвом.
Всього у справі чотири епізоди отримання хабарів.
Підсобнику керівника РЕС пред`явили звинувачення у співучасті.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter