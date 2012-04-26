Хлопець шпиталізований через вибух петарди

Опіки очей та руки

Мешканець Криму отримав опіки очей, обличчя, правої руки через вибух петарди. Нещасний випадок стався в Ленінському районі республіки, повідомила прес-служба кримського управління МНС. Інформація про інцидент надійшла до рятувальників в середу ввечері. Внаслідок події постраждав 16-річний хлопець. Він шпиталізований до центру мікрохірургії ока в Сімферополі.

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