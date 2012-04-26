Хлопець шпиталізований через вибух петарди
10:32, 26 квітня 2012Крым
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Опіки очей та руки
Мешканець Криму отримав опіки очей, обличчя, правої руки через вибух петарди. Нещасний випадок стався в Ленінському районі республіки, повідомила прес-служба кримського управління МНС.
Інформація про інцидент надійшла до рятувальників в середу ввечері.
Внаслідок події постраждав 16-річний хлопець.
Він шпиталізований до центру мікрохірургії ока в Сімферополі.
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