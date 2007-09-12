БЮТ найняв для агітації за себе екстрасенса Кашпировського?

Сімферополь. 12 вересня. УНІАН. Лідер Кримської організації Партії регіонів, депутат Верховної Ради України V скликання Василь КИСЕЛЬОВ стверджує, що Блок Юлії Тимошенко залучає для агітації екстрасенса Анатолія КАШПИРОВСЬКОГО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.КИСЕЛЬОВ заявив на зборах депутатів місцевих рад всіх рівнів від Партії регіонів, що проходив сьогодні в Сімферополі.

«Я ось недавно одержав відомості про те, що БЮТ найняв КАШПИРОВСЬКОГО, роздають в наметах його фотографії, організовують зустрічі з ним», - заявив В.КИСЕЛЬОВ. При цьому він уточнив, що все це відбувається в Криму.

На думку В.КИСЕЛЬОВА, залучаючи до агітації А.КАШПИРОВСЬКОГО, «бютівці» збираються «зомбувати людей». «Представляєте для чого - зомбувати людей збираються. Ось яка ціна боротьби! Це ж які гроші платити треба!» - обурився В.КИСЕЛЬОВ.

Він також заявив, що нинішня виборча кампанія буде вкрай брудною по відношенню до Партії регіонів. «Ми припускали, що нинішня виборча кампанія буде брудною. Але щоб до такого ступеня!» - сказав головний «регіонал» Криму.

У коментарі кореспондентові УНІАН депутат Верховної Ради АРК від БЮТ Юрій МОГАРИЧЕВ назвав абсурдною заяву В.КИСЕЛЬОВА. «Василь Олексійович (КИСЕЛЬОВ – УНІАН) – відомий ретранслятор політичних перлів, - сказав Ю.МОГАРИЧЕВ. – Ніякого КАШПИРОВСЬКОГО ми не використовуємо».

Кримський депутат-«бютівець» зазначив, у Партії регіонів падає рейтинг у Криму, тому, можливо, її представники і вигадують неправдиву інформацію про своїх політичних опонентів.