Темний шоколад знижує ризик розвитку серцевих захворювань

Темний шоколад може зменшити ризик появи серцевих хвороб за рахунок зниження рівня глюкози і "поганого" холестерину в крові, одночасно підвищуючи рівень "хорошого" холестерину, повідомляє портал HealthDay з посиланням на дані дослідників університету Сан-Дієго (США).

Темний шоколад містить флаванол - речовину, яка має антиоксидантні та протизапальні властивості. Раніше дослідження довели зв'язок між споживанням флаванола і ризиком серцево-судинних захворювань.

У дослідженні взяли участь 31 особа, кожна з яких щодня приймла 50 грамів чорного шоколаду, що містить 70% какао, або таку ж порцію білого шоколаду з 0% какао. Темний шоколад використовувався тому, що містить більше флаванола. Перед дослідженням вчені записали показники, зокрема, кров'яного тиску, ліпідного профілю (рівень жиру) і глюкози в крові. Ці ж дані були перевірені через 15 днів прийому шоколаду.

Тести показали, що ті, хто їв гіркий шоколад, мали менший рівень глюкози в крові і "поганого" ліпопротеїну низької щільності, але разом з тим високий рівень "гарного" холестерину в порівнянні з тими, хто їв білий шоколад.

Незважаючи на ці дані, що підтверджують користь темного шоколаду в боротьбі з серцевими хворобами, дослідники підкреслюють, що зловживати їм не можна, так як він насичений жирами і висококалорійний.

У США, за оцінками, середньостатистичний житель з'їдає більше 10 фунтів (4,5 кілограма) шоколаду в рік.

Раніше вчені прийшли до висновку, що люди, які регулярно їдять шоколад, зазвичай бувають стрункішими.

Кореспондент