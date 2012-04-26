Могильов вітає будівництво вітряків та сонячних "ферм"

Крим, який страждає від дефіциту енергії, повинен сприяти активному будівництву інвесторами сонячних і вітряних станцій, заявив голова Ради міністрів республіки Анатолій Могильов.

«Створення будь-яких енерговиробних підприємств - це вигода для Криму, ми підвищуємо свою енергобезпеку", - сказав кримський прем'єр на прес-конференції в четвер.

Коментуючи виділення Радміном понад 500 гектарів для створення сонячних «ферм», Могильов зазначив, що в Криму дуже багато сільгоспземлі, яка не використовується за призначенням, і її можна давати під інвестпроекти.