Могильов вітає будівництво вітряків та сонячних "ферм"
14:23, 26 квітня 2012Крым
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Крим дає сигнали інвесторам
Крим, який страждає від дефіциту енергії, повинен сприяти активному будівництву інвесторами сонячних і вітряних станцій, заявив голова Ради міністрів республіки Анатолій Могильов.
«Створення будь-яких енерговиробних підприємств - це вигода для Криму, ми підвищуємо свою енергобезпеку", - сказав кримський прем'єр на прес-конференції в четвер.
Коментуючи виділення Радміном понад 500 гектарів для створення сонячних «ферм», Могильов зазначив, що в Криму дуже багато сільгоспземлі, яка не використовується за призначенням, і її можна давати під інвестпроекти.
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