Звільненому голові Роздольненської адміністрації підшукали заміну

Посаду голови Роздольненської районної державної адміністрації Криму займе кримчанин, претендент на крісло вже є, повідомив кримський прем'єр Анатолій Могильов журналістам у четвер.

Президент Віктор Янукович 24 квітня звільнив Сергія Акімова, який керував РДА два роки.

"Я не хочу говорити, хто (займе крісло), поки немає указу. Воля президента підписувати указ. Скажу лише, що це кримчанин", - заявив Могильов на прес-конференції.

