Агрофірма відібрала мільйон кубів газу для обігріву теплиць

Прокуратура Криму порушила кримінальну справу за фактом несанкціонованого відбору агрофірмою "України" більше 1,2 мільйонів кубічних метрів газу для обігріву теплиць, повідомила прес-служба наглядового відомства.

"За розрахунками фахівців, виробники сільгосппродукції незаконно використовували газу на 4,2 мільйона гривень", - говориться в прес-релізі.

Розташована в Бахчисарайському районі агрофірма відбирала паливо в 2011 році.

Справа завели за статтею 364-1 Кримінального кодексу - "зловживання службовим становищем юрособою"