Агрофірма відібрала мільйон кубів газу для обігріву теплиць
15:22, 26 квітня 2012Крым
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Збиток - чотири мільйони
Прокуратура Криму порушила кримінальну справу за фактом несанкціонованого відбору агрофірмою "України" більше 1,2 мільйонів кубічних метрів газу для обігріву теплиць, повідомила прес-служба наглядового відомства.
"За розрахунками фахівців, виробники сільгосппродукції незаконно використовували газу на 4,2 мільйона гривень", - говориться в прес-релізі.
Розташована в Бахчисарайському районі агрофірма відбирала паливо в 2011 році.
Справа завели за статтею 364-1 Кримінального кодексу - "зловживання службовим становищем юрособою"
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