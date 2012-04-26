Міліціонери сфабрикували справу, підкинувши наркотики кримчанину

Прокуратура порушила кримінальну справу стосовно двоух співробітників Нижньогірського районного відділення міліції Криму, які підкинули кримчанину наркотики, щоб сфабрикувати проти нього справу, повідомила прес-служба наглядового відомства. Справу на міліціонерів завели за частиною 2 статті 365 Кримінального кодексу - "перевищення службових повноважень, яке заподіяло тяжкі наслідки". Дільничний і уповноважений сектору боротьби з незаконним обігом наркотиків затримані. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді арешту. Читайте також «Кримські менти, які підкинули наркотик, "заробили" справу»



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