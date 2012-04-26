Браконьєрів з рибою майже на мільйон доларів зловили в Криму
15:34, 26 квітня 2012Крым
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Тюрма не загрожує
Співробітники міліції затримали два судна з незаконно виловленими дев'ятьма тоннами бичка в Криму, збиток від "діяльності" браконьєрів склав більше 7,2 млн гривень, повідомила прес-служба кримського управління МВС.
Браконьєрів зловили в районі ленінського села Мисове.
Міліція вирішує питання про порушення кримінальної справи за статтею 249 КК - "незаконне заняття рибним промислом, якщо воно заподіяло істотну шкоду".
Браконьєрам загрожує від 1700 до 3400 гривень штрафу або до трьох років обмеження волі з конфіскацією знарядь лову і риби.
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