Рейковий автобус запрацює в Криму восени

В жовтні-листопаді 2012 року на неелектрифікованих ділянках магістралі Джанкой – Керч та Джанкой – Владиславівка – Феодосія почне працювати перший рейковий автобус, повідомила прес-служба придніпровської залізниці.

Переможцем торгів на поставку рейкового автобуса стала польська фірма PESA Bydgoszcz SA.

«Використання рейкового автобуса на неелектрифікованих і малозаселених ділянках залізниці дозволить суттєво зменшити експлуатаційні витрати Придніпровської залізниці, – зазначили у прес-службі. – Він мобільний, більш зручний в обслуговуванні, ніж состави у складі вантажного тепловоза 2ТЕ116 і вагонів ЦМО, які експлуатується на цих ділянках зараз».

Автобус, вартістю близько 2 млн євро, оснащений системою кондиціювання повітря, вакуумним туалетом, місцями для інвалідів тощо.

Автобус придбаний коштами придніпровської залізниці та Криму. З республіканського бюджету на його придбання направлять 11 млн. гривень.