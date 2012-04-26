Лівадійському палацу дадуть 7 млн гривень на ремонт

Кабінет міністрів України виділив Раді міністрів Криму 7 млн гривень для ремонту, реконструкції й придбання обладнання для Лівадійського палацово-паркового комплексу (Лівадія, Ялта), повідомила прес-служба уряду.

"Рішення прийнято з метою збереження історико-культурної спадщини Криму. Реалізація розпорядження буде здійснюватися за рахунок коштів, передбачених у держбюджеті на 2012 рік по бюджетній програмі "Державні капітальні видатки, що розподіляються Кабінетом міністрів", - йдеться в прес-релізі.