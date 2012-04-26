Матроса травмовано на навчаннях у Криму

Матрос-контрактник Військово-морських сил України отримав легкі тілесні ушкодження в четвер через постріл бойової машини піхоти під час батальйонних тактичних навчань із бойовими стрільбами на Ангарському полігоні в Криму, повідомила прес-служба Міністерства оборони.

"Військовослужбовець перебував в очепленні полігону на відстані майже 8 кілометрів від вогневих позицій. Під час проведення стрільб з озброєння БМП стався подвійний рикошет. Сколки гірської породи, куди влучив снаряд автоматичної гармати, ушкодили плече матроса. Його доставили до військового шпиталю, де надали необхідну медичну допомогу. Життю військовослужбовця ніщо не загрожує, найближчим часом він буде виписаний з лікарні", - йдеться в прес-релізі.

Проводиться службова перевірка.