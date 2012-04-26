Єдиний підводний човен України працюватиме мінімум 10 років (фото)

Єдиний підводний човен України - «Запоріжжя», який вперше з 1993 року самостійно вийшов у море, за перший день випробувань пройшов близько 60 морських миль, повідомила прес-служба Міністерства оборони.

«Кожен член екіпажу на собі відчув справжню напругу роботи у морі», - відзначив тимчасово виконуючий обов’язки командувача Військово-морських сил віце-адмірал Юрій Іл’їн.

За його словами, у проведення ремонтних робіт на «Запоріжжі» було вкладено близько 60 мільйонів гривень.

Іл’їн зазначив також: після обстеження стану міцності корпусу човна судноремонтники підтвердили, що його можна експлуатувати ще мінімум 10 років.

Підводний човен увійшов до складу українських ВМС у 1997 році внаслідок розподілу Чорноморського флоту колишнього СРСР.

Фото Міноборони