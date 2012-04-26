12 тонн спирту везли під виглядом фарби

Співробітники міліції затримали на півночі Криму вантажний автомобіль з майже 12 тоннами спирту, який перевозили по документам на акрилову фарбу, повідомила прес-служба кримського управління МВС.

Вантажівкою "Даф" керував житель Луганської області.

Водій заявив, що везе фарбу до Феодосії. "Документи у нього були в порядку, а вантаж у кузові викликав у правоохоронців підозри. Вони виявили майже 600 картонних паків, в яких знаходилося 2 328 пластикових ємностей без маркування об'ємом по п'ять літрів кожна", - говориться в прес-релізі.

Вантаж вилучено, "Даф" доставили в міліцію.

Рідина загальним об'ємом 11 640 літрів відправлена на експертизу. За її результатами вирішиться питання про порушення кримінальної справи за статтею "незаконне транспортування підакцизних товарів з метою збуту".