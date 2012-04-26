Охочих поїхати до Криму на травневі свята дуже багато

Придніпровська залізниця додала сім додаткових поїздів у кримському напрямку на травневі свята.

Зокрема, додані три потяги до Києва, два - до Дніпропетровська, по одному - до Львова та Кривого Рогу.

Вони курсуватимуть з 26 квітня по 14 травня.