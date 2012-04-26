Охочих поїхати до Криму на травневі свята дуже багато
17:19, 26 квітня 2012Крым
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Пустять додаткові поїзди
Придніпровська залізниця додала сім додаткових поїздів у кримському напрямку на травневі свята.
Зокрема, додані три потяги до Києва, два - до Дніпропетровська, по одному - до Львова та Кривого Рогу.
Вони курсуватимуть з 26 квітня по 14 травня.
- 1. № 282/281 Сімферополь – Київ, відправлення з Сімферополя 26 та 27 квітня, 2 та 5 травня о 16.10, прибуття до Києва 27 та 28 квітня, 3 та 6 травня о 10.25, відправлення з Києва 27-30 квітня, 3, 6 травня о 20.57, прибуття до Сімферополя 28, 29 квітня, 4, 7 травня о 15.15.
- 2. № 504/503 Сімферополь – Київ, відправлення з Сімферополя 27-29 квітня о 19.25, прибуття до Києва 28-30 квітня о 13.39, відправлення з Києва 29 квітня о 0.14, прибуття до Сімферополя 29 квітня о 19.18.
- 3. № 58/57 Сімферополь – Київ, відправлення з Сімферополя 2, 5 травня 17.58, прибуття до Києва 3, 6 травня о 10.17, відправлення з Києва 3, 6 травня о 17.50, прибуття до Сімферополя 4, 7 травня о 09.00.
- 4. № 502/501 Дніпропетровськ – Сімферополь, відправлення з Дніпропетровська 27, 28 квітня, 3, 7, 10, 11 травня о 20.11, прибуття до Сімферополя 28, 29 квітня, 4, 8, 11, 12 травня о 03.58, відправлення з Сімферополя 28, 29 квітня, 2, 6, 9, 10, 13 травня, прибуття до Дніпропетровська 29, 30 квітня, 3, 7, 10, 11, 14 травня о 08.20.
- 5. № 518/517 Сімферополь – Львів, відправлення з Сімферополя 28 квітня о 07.00, прибуття до Львова 29 квітня о 09.34, відправлення зі Львова 29 квітня о 15.48, прибуття до Сімферополя 30 квітня о 16.38.
- 6. № 806/805 Кривий Ріг-головний – Дніпропетровськ – Сімферополь, відправлення з Кривого Рогу 28 квітня о 07.05, прибуття до Дніпропетровська о 09.35-50, прибуття до Сімферополя о 17.25.
- 7. № 806/805 Сімферополь – Дніпропетровськ, відправлення з Сімферополя 29 квітня о 09.47, прибуття до Дніпропетровська о 16.27.
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