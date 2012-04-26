Працівники депо розбирали тепловози в Криму

Збиток 100 тис грн

Працівники Джанкойського локомотивного депо за 7 років розібрали 9 тепловозів. Прокуратура порушила кримінальну справу за фактом зловживання службовим становищем і посадової підробки, повідомимла прес-служба наглядового відомства Криму. Збиток від "діяльності" залізничників оцінюється в 100 тисяч гривень Слідство у справі доручили Кримській ранспортній прокуратурі.

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