Працівники депо розбирали тепловози в Криму
17:23, 26 квітня 2012Крым
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Збиток 100 тис грн
Працівники Джанкойського локомотивного депо за 7 років розібрали 9 тепловозів. Прокуратура порушила кримінальну справу за фактом зловживання службовим становищем і посадової підробки, повідомимла прес-служба наглядового відомства Криму.
Збиток від "діяльності" залізничників оцінюється в 100 тисяч гривень
Слідство у справі доручили Кримській ранспортній прокуратурі.
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