На автогонках в Криму чекають близько 40 тисяч глядачів

Гонки на позашляховиках «Джип FULL Прохват», які заплановані на 28 квітня в Сімферопольському районі Криму, планують відвідати близько 40 тисяч людей, повідомляє курортно-інформаційний портал.

У заході візьмуть участь близько 200 спортсменів. «У гонках на позашляховиках зареєструвалися учасники з України, Росії та Білорусії. Тому з цих же трьох країн ми очікуємо глядачів», - зазначив керівник оргкомітету Віктор Чеботарьов.

Організатор заходу - сімферопольський екстрім-клуб «Бомба».

Змагання будуть проходити за підтримки Ради міністрів Криму, автомобільної федерації України, всеукраїнського союзу автомобілістів, сімферопольської райдержадміністрації.

Під час заходу пройде акція «Роби благо» по збору коштів для онкогематологічного відділення Кримської дитячої клінічної лікарні.