У Криму складуть список черговиків на купівлю квартир

У Криму необхідно сформувати список черговиків, які готові взяти участь у державній програмі «Доступне житло», з такою пропозицією виступив голова Ради міністрів Криму Анатолій Могильов на засіданні регіонального комітету з економічних реформ в Сімферополі.

«Нам необхідно визначити кількість потенційних учасників, які готові приєднатися до програми «Доступне житло», в рамках якої 30% вартості житла їм відшкодує держава», - зазначив Могильов.

В рамках програми держава компенсує 30% вартості нормативної площі житла, при цьому Крим додатково компенсує 20% вартості житла.

«Таким чином, в Криму за програмою «Доступне житло» компенсується 50% граничної вартості будівництва житла», - пояснив перший заступник голови Рескомітету з будівництва та архітектури Володимир Локтіонов.

Державна програма спрямована на надання підтримки соціально незахищеним та малозабезпеченим сім'ям. У програмі можуть взяти участь громадяни, які перебувають на квартирному обліку і потребують поліпшення житлових умов. Для «Доступного житла» відбираються об'єкти зі ступенем готовності не менше 50%.