Собака покусав 4 людей у Криму

Напад собаки на людей зафіксовано в смт Азовське Джанкойського регіону Криму, постраждали одразу 4 людини, повідомляє прес-служба управління МНС республіки.

Перший випадок стався 22 квітня, собака вкусив 50-річного чоловіка. Наступного дня пес напав на 47-річного місцевого мешканця. 26 квітня через укуси собаки до лікарні звернулися 51-річна жінка та 24-річний чоловік.

Усі постраждалі перебувають в травматологічному відділенні Джанкойської лікарні. Їм роблять щеплення від сказу.

