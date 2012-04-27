Євпаторія названа першою в конкурсі приморських міст

Перше місце серед 48 претендентів у конкурсі «Європейська нагорода за видатні досягнення у відродженні приморських міст "Best Practice Award"» дісталося кримському курорту Євпаторія, повідомляє прес-служба виконкому міста.

Рішення озвучено на сесії Парламентської асамблеї в Страсбурзі.

Євпаторійська влада представила для участі проект розвитку туристичної індустрії в місті, зокрема було презентовано унікальний екскурсійно-туристичний маршрут «Малий Єрусалим».

«Безсумнівно, перемога в європейському конкурсі позитивно позначиться на іміджі Євпаторії і Криму. Дасть хороший шанс для отримання міжнародної фінансової допомоги. Вручення нагороди переможцю конкурсу - місту Євпаторії стане ще одним доказом міжнародного визнання досягнень України», - відзначили в прес-службі.

Друге місце посіли міста Борнмут і Кентербері (Великобританія), третє - Heroy (Норвегія) і Задар (Хорватія).

Церемонія нагородження відбудеться в місті Блекпул (Великобританія) 9 травня 2012 року.

Представляти Євпаторію на церемонії буде заступник міського голови Євпаторії Сергій Стрельбицький.

