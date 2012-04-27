Банду банкирів засудили у Криму

Групу банківських службовців, що впродовж низки років привласнили 3,5 млн гривень коштів вкладників засудили у Криму, повідомляє прес-служба прокуратури Криму.

До складу організованого злочинного угрупування входили шість чоловік.

«Прокуратурою повністю доведено в суді їх вину. Підтверджено, що вони впродовж низки років привласнювали кошти вкладників, заволодівши внесками півтора десятків людей», - повідомили у прес-службі.

За фінансові афери організатор злочинної групи – керівник відділень банку в Сімферополі і Сімферопольському районі засуджений до п’яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади протягом трьох років і конфіскацією майна.

Таке саме покарання призначено старшому бухгалтеру банківської установи.

Решта учасників ОЗГ отримала умовні строки.