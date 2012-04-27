Турок організував секс-туризм в Ялті

Співробітники кримського управління по боротьбі з організованою злочинністю затримали в Ялті сутенера, який протягом декількох років вербував кримських дівчат і займався сутенерством, повідомляє прес-служба кримської міліції

50-річний чоловік під виглядом працівника одного з ялтинських кафе організував злочинну групу, до якої входили як громадяни України, так і іноземці.

«Діяльність злочинної групи полягала у наданні сексуальних послуг на території даного закладу. На сутенера працювали близько десяти дівчат, основними клієнтами яких були громадяни Туреччини, які прибули до Криму», - повідомили в прес-службі.

Зловмисник останні сім років проживав в Ялті, маючи дозвіл на проживання в Україні.

За цей час він зумів розвернути незаконний бізнес, організовуючи так звані секс-тури для своїх земляків. Вартість таких послуг становила від ста доларів США за годину.

Затриманий арештований, відносно нього порушено кримінальну справу за ч.2 ст.303 Кримінального кодексу Україні - сутенерство, або втягнення особи в заняття проституцією.