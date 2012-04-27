Кримські випускники влаштують масові танці
12:25, 27 квітня 2012Крым
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Вальс під відкритим небом
Більше 400 випускників шкіл візьмуть участь у першому республіканському фестивалі «Кримський вальс», повідомляє комітет з інформації Криму.
Протягом 2011/2012 навчального року абсолютна більшість випускників кримських шкіл в рамках спеціальної програми під керівництвом фахівців-хореографів, керівників гуртків естетичної спрямованості вчилися танцювати вальс.
На весняних канікулах пройшли міські та районні конкурси, переможці яких візьмуть участь у фінальній частині конкурсу.
Торжество відбудеться 28 квітня на театральній площі в Євпаторії.
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