Співробітниця МОЗ Криму затримана за хабар

Керівник одного з відділів Міністерства охорони здоров'я Криму затримана за вимагання чотирьох тисяч доларів США хабара за проходження інтернатури в лікувальному закладі, повідомляє прес-служба кримської міліції.

«У квітні поточного року в УБОЗ звернулася жінка, яка повідомила, що керівник одного з відділів кримського Міністерства охорони здоров'я вимагає у неї гроші в розмірі чотирьох тисяч доларів США, - повідомили в прес-службі. - Зазначена сума призначалася для передачі посадовим особам МОЗ Криму та Україні в якості хабара за організацію проходження інтернатури сином заявниці».

Раніше чиновниця вже отримала від заявниці 4100 доларів США з цією ж метою, «але питання пристрої сина в інтернатуру вирішене не було».

50-річна хабарниця затримана у своєму службовому кабінеті на місці злочину, при передачі їй грошей.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ч.4 ст.369 Кримінального кодексу Україні - підбурювання дачі хабара посадовій особі, що займає особливо відповідальне становище.

Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна.