Катати туристів по морю в Феодосії будуть три катери
13:05, 27 квітня 2012Крым
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Порт відкриває сезон
Під час літнього сезону в Феодосійському морському торговельному порту для проведення екскурсій будуть задіяні три прогулянкових катери, повідомляє прес-служба Міністерства курортів і туризму Криму.
«Зараз йде закупівля необхідного матеріалу для підготовки пасажирських суден до навігації. Цього літа маршрути екскурсій плануються такі ж, як у попередні роки - Карадаг, Коктебель, Феодосійська затока», - повідомили в прес-службі.
Морські екскурсії в феодосійському порту стартують на початку літа.
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