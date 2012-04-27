Катати туристів по морю в Феодосії будуть три катери

Під час літнього сезону в Феодосійському морському торговельному порту для проведення екскурсій будуть задіяні три прогулянкових катери, повідомляє прес-служба Міністерства курортів і туризму Криму.

«Зараз йде закупівля необхідного матеріалу для підготовки пасажирських суден до навігації. Цього літа маршрути екскурсій плануються такі ж, як у попередні роки - Карадаг, Коктебель, Феодосійська затока», - повідомили в прес-службі.

Морські екскурсії в феодосійському порту стартують на початку літа.

