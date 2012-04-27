Янукович запустив комплекс з виробництва сірчаної кислоти (фото)

Завод "Кримський титан" (Армянськ) запустив комплекс з виробництва 600 тисяч тонн сірчаної кислоти на рік. Проект, в який вклали 917 мільйонів гривень, дозволить підприємству збільшити обсяги виробництва двоокису титану на 11% - з 108 до 120 тисяч тонн в рік, повідомив журналістів перший заступник технічного директора заводу Едуард Курмачов.

"З часів розвалу радянської влади це перший побудований в Україні цех з виробництва сірчаної кислоти", - сказав він.

Будівництво велося три з половиною роки.

Президент Віктор Янукович, який приїхав на відкриття цеху, назвав подію знаковою для економіки України.

Group DF бізнесмена Дмитра Фірташа володіє 90% акцій компанії Ostchem Holding AG, яка у свою чергу контролює 50%-1 акція "Кримського титану" - підприємства, що випускає діоксид титану, мінеральні добрива, червоний залізо-окісної пігмент, сірчану кислоту, сірчанокислий алюміній, залізний купорос , рідке скло.

Фото прес-служби кримського уряду